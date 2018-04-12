Во время сильного снегопада на трассе М5 автобус вылетел в кювет

Фото: t.me/cuticles

Авария произошла в четверг, 12 апреля, на участке дороги между Миассом и Чебаркулем.

В 07.10 на 15 км дороги Миасс-Чебаркуль в сложных погодных условиях 51-летний водитель автобуса марки Higer не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет по ходу движения. В управлении МВД по Челябинской области сообщили, что автобус отправился из гаража и двигался на автовокзал, пассажиров в салоне не было.

Фото: «Кутикулы» / telegram-канал

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. ГИБДД сегодня утром предупредила автомобилистов о сложной ситуации на трассе М5. Причина в том, что в горнозаводской зоне идет сильный снег, на дорогах гололедица.

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Фото: «Кутикулы» / telegram-канал

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