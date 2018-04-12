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В Челябинске объявлено предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности
12.04.2018 г. 13:10
Фото с сайта pravmin74.ru
Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в городе до вечера пятницы, 13 апреля.
С вечера четверга, 12 апреля, в приземном слое атмосферы будут скапливаться загрязняющие вещества. Велика вероятность возникновения смога. Ситуация будет сохраняться минимум сутки, сообщили в челябинском гидрометцентре.
Предприятия региона предупреждены о возникновении НМУ. Им предписано снизить объемы выбросов вредных веществ в воздух. Автомобилистам же Росприроднадзор советует по возможности не пользоваться личными машинами, а пересесть на общественный транспорт.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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