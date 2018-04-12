В Челябинске объявлено предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности

Фото с сайта pravmin74.ru

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в городе до вечера пятницы, 13 апреля.

С вечера четверга, 12 апреля, в приземном слое атмосферы будут скапливаться загрязняющие вещества. Велика вероятность возникновения смога. Ситуация будет сохраняться минимум сутки, сообщили в челябинском гидрометцентре.

Предприятия региона предупреждены о возникновении НМУ. Им предписано снизить объемы выбросов вредных веществ в воздух. Автомобилистам же Росприроднадзор советует по возможности не пользоваться личными машинами, а пересесть на общественный транспорт.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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