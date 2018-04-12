В Челябинске началось оглашение приговора по делу о бунте в колонии Копейска

Фото с сайта 74.мвд.рф

Оглашение приговора в отношении 17 фигурантов дела началось в Челябинском областном суде.

На скамье подсудимых 17 участников массовых беспорядков, которые произошли в копейской исправительной колонии №6 в ноябре 2012 года, сообщает ТАСС. Бунт в учреждении тогда устроили 500 заключенных. Они отказались выполнять требования администрации колонии. Взяли в руки металлические трубы, палки, камни и оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ОМОН. По факту беспорядков было возбуждено несколько уголовных дел.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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