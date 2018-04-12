Челябинск
- 0 ... -2 C°
- +6 ... +8 C°
- 62.0659р. - 1.9967
- 76.7569р. - 2.5270
Персонально ваш
Разбор полетов
В Челябинске началось оглашение приговора по делу о бунте в колонии Копейска
12.04.2018 г. 13:00
Фото с сайта 74.мвд.рф
Оглашение приговора в отношении 17 фигурантов дела началось в Челябинском областном суде.
На скамье подсудимых 17 участников массовых беспорядков, которые произошли в копейской исправительной колонии №6 в ноябре 2012 года, сообщает ТАСС. Бунт в учреждении тогда устроили 500 заключенных. Они отказались выполнять требования администрации колонии. Взяли в руки металлические трубы, палки, камни и оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ОМОН. По факту беспорядков было возбуждено несколько уголовных дел.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта 74.мвд.рф
Новости на эту тему
- 30.09.2016 г. Уголовное дело о бунте заключенных в СИЗО №1 Челябинска передано в суд
- 01.07.2016 г. Заключенным в копейскую колонию пытались доставить «Газель» алкоголя и гаджетов
- 01.02.2016 г. Еще один участник беспорядков в копейской колонии получил наказание
- 18.09.2015 г. Челябинцы поедут бить заключенных копейской колонии
- 26.08.2015 г. Авто-, мото- и велопробеги в Челябинске собрались приравнять к протестным акциям