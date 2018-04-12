Доступность ипотеки в Челябинской области растет, но медленнее, чем в других регионах

Национальное бюро кредитных историй проанализировало возможности по покупке квартир в ипотеку в 50 регионах страны.

За основу анализа исследователи взяли размеры доходов заемщиков, необходимые для комфортного обслуживания кредита. Сейчас в среднем по стране эта сумма составляет около 65 тыс. рублей на семью. В Челябинской области — около 46 тыс. рублей. С января 2018 года этот показатель в регионе снизился примерно на 1,5 тыс. рублей, то есть на 3,7%.

Южный Урал по динамике повышения доступности ипотеки оказался на 35-й строчке среди 50 регионов. Больше всего показатель вырос в Архангельской области — почти на 18%. Там для комфортного обслуживания ипотеки семье достаточно 60 тыс. рублей в месяц. Аутсайдером рейтинга стала Волгоградская область, где еще в январе 2018 года на то, чтобы относительно легко справляться с выплатой кредита, было достаточно 54 тыс. рублей, а сейчас на это нужно уже на 10 тыс. рублей больше.

Комфортный доход рассчитывался для квартиры стоимостью чуть больше 2 млн рублей и кредита на 15 лет.

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