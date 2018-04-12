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В Челябинске проверят на ямы 44 км отремонтированных год назад дорог
12.04.2018 г. 11:37
Фото с сайта cheladmin.ru
В городе с наступлением тепла открывается сезон дорожных работ.
Мониторинг коснется всех участков, которые были приведены в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году ремонт затронул 44 км дорог Челябинска, а также около 100 км региональных трасс.
Руководство миндортранса области в ходе объезда посчитает ямы, которые появились с прошлого года. Все эти дефекты подрядчиков заставят устранять за свой счет, поскольку указанные участки являются гарантийными, пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик.
После проверки городских дорог мониторинг начнется на региональных.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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