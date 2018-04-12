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Челябинская фирма поставляла в детские сады и школы Магнитогорска обрезки вместо мяса
12.04.2018 г. 11:23
УФАС включило компанию «СельхозПродукт» в реестр недобросовестных поставщиков.
В конце 2017 года компания «СельхозПродукт» выиграла аукцион на поставку продуктов в детсады, школы и больницы Магнитогорска. Был заключен контракт с муниципальным предприятием «Госторг» почти на 25 млн рублей. Но фирма нарушила сразу несколько его условий. Так, вместо крупных кусков мяса в учреждения направляли обрезки и даже пытались подменить говядину свининой. Чтобы зафиксировать факт подмены, мясо сварили и пригласили на дегустацию представителей поставщика.
После выявления нарушений предприятие «Госторг» расторгло с компанией «СельхозПродукт» контракт и направило в челябинское УФАС обращение о включении бывшего партнера в реестр недобросовестных поставщиков. Антимонопольная служба удовлетворила требования. Теперь ООО «СельхозПродукт» лишено права участвовать в госзакупках в течение двух лет, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Фото с сайта lenta38.com
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