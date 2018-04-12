15 апреля в Челябинске стартует международный фестиваль Дениса Мацуева

Фото с сайта pravmin74.ru

VII международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…» будет проходить на нескольких площадках.

Музыкальный форум начнется в воскресенье, 15 апреля. Денис Мацуев в этот день даст сольный концерт на сцене зала имени Прокофьева. Прозвучат сонаты Бетховена и Чайковского. 16 апреля на той же сцене Дениса Мацуева можно будет услышать в тандеме с филармоническим оркестром «Классика» под управлением Адика Абдурахманова.

Всего в рамках фестиваля публике представят четыре музыкальные программы. Наряду с мэтрами участие в проекте примут победители Всероссийского детского телевизионного конкурса «Синяя птица».

Концерты будут проходить не только в Челябинске, но также в Сатке и Магнитогорске. Там состоятся выступления в рамках проекта «Классика и Jazz», сообщили в пресс-службе филармонии.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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