Бывшему директору «Гринфлайта» Сергею Мануйлову дали 2,5 года колонии

Фото с сайта gubernator74.ru

Суд вынес приговор бывшему вице-мэру Челябинска, которого обвинили в превышении должностных полномочий на посту директора строительной компании.

Оглашение приговора длилось два дня. В четверг, 12 апреля, судья объявил, что Сергей Мануйлов проведет в колонии общего режима 2,5 года. Его признали виновным в финансовых проблемах компании «Гринфлайт», из-за которых пострадали более 4 тыс. 300 дольщиков. Ущерб, причиненный им, а также кредиторам, превысил 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура требует взять Сергея Мануйлова под стражу в зале суда. И он пришел на заседании в спортивной одежде, с собой принес сумку с вещами. Но в приговоре озвучено, что бывший директор строительной компании будет ждать вступления судебного решения в силу под подпиской о невыезде.

Иски, которые подали дольщики, суд не рассматривал. Пострадавшим покупателям квартир теперь нужно будет взыскивать ущерб в рамках гражданского судопроизводства. Его размер в общей сложности оценивается в 8 млрд 700 млн рублей. Еще 1 млрд 300 млн — это ущерб, причиненный кредиторам «Гринфлайта».

Прокурор просил отправить Мануйлова в колонию на 4,5 года.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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