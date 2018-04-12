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Бывшему директору «Гринфлайта» Сергею Мануйлову дали 2,5 года колонии
12.04.2018 г. 11:44
Суд вынес приговор бывшему вице-мэру Челябинска, которого обвинили в превышении должностных полномочий на посту директора строительной компании.
Оглашение приговора длилось два дня. В четверг, 12 апреля, судья объявил, что Сергей Мануйлов проведет в колонии общего режима 2,5 года. Его признали виновным в финансовых проблемах компании «Гринфлайт», из-за которых пострадали более 4 тыс. 300 дольщиков. Ущерб, причиненный им, а также кредиторам, превысил 10 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что прокуратура требует взять Сергея Мануйлова под стражу в зале суда. И он пришел на заседании в спортивной одежде, с собой принес сумку с вещами. Но в приговоре озвучено, что бывший директор строительной компании будет ждать вступления судебного решения в силу под подпиской о невыезде.
Иски, которые подали дольщики, суд не рассматривал. Пострадавшим покупателям квартир теперь нужно будет взыскивать ущерб в рамках гражданского судопроизводства. Его размер в общей сложности оценивается в 8 млрд 700 млн рублей. Еще 1 млрд 300 млн — это ущерб, причиненный кредиторам «Гринфлайта».
Прокурор просил отправить Мануйлова в колонию на 4,5 года.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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