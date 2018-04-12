Из-за сильного снегопада на трассе М5 от границы с Башкирией до Миасса затруднено движение

Скриншот с сайта vk.com/ugibdd_174

ГИБДД обратилась к водителям с просьбой быть предельно осторожными.

Управление ГИБДД по Челябинской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте» разместило информацию о сложной ситуации на федеральной трассе. В горнозаводской зоне региона сильный снегопад, на дорогах гололедица. Из-за этого затруднено движение горном отрезке трассы М5 — от границы с Башкирией до Миасса.

Управление федеральных дорог «Южный Урал» в среду, 11 апреля, предупредило автомобилистов о надвигающейся непогоде. На трассе был введен круглосуточный контроль.

Региональное управление ГИБДД просит водителей быть предельно осторожными во время поездок в горнозаводскую зону.

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