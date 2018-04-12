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Каждый третий челябинец считает ситуацию с состоянием почвы в городе катастрофической
12.04.2018 г. 09:10
Фото с сайта cheladmin.ru
Социологи челябинского филиала Президентской академии провели социсследование о состоянии почвы в городе.
Социологи спросили у жителей, как они оценивают состояние парков, газонов и придомовых территорий. Почти треть участников исследования отозвались о ситуации как об «очень плохой, близкой к катастрофической». «Скорее неблагополучной» обстановку назвали 20% опрошенных. Около 16% респондентов считают ситуацию благополучной.
Чаще всего при опросе говорили о проблемах с газонами и парками в Центральном и Советском районах.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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