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Каждый шестой челябинец попадал на собеседованиях в нелепые ситуации
12.04.2018 г. 09:05
Фото с сайта rus-imperia.info
Портал Зарплата.ру провел опрос и выяснил, как часто челябинцы оказываются в необычных ситуациях при приеме на работу.
Оказалось, что в городе есть люди, которые проходили собеседование на одну должность шесть раз. Кому-то задавали вопросы об астрологии и эзотерике, а с кем-то разговаривали сразу 10 человек.
Около 60% респондентов хоть раз проходили собеседование с HR-ом, а 5% опрошенных не знают, кто это такие. Но даже из тех, кто знает, что HR — это специалист по подбору персонала, правильно расшифровать аббревиатуру «Human resource» смог только третий.
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Фото с сайта rus-imperia.info
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