Каждый шестой челябинец попадал на собеседованиях в нелепые ситуации

Фото с сайта rus-imperia.info

Портал Зарплата.ру провел опрос и выяснил, как часто челябинцы оказываются в необычных ситуациях при приеме на работу.

Оказалось, что в городе есть люди, которые проходили собеседование на одну должность шесть раз. Кому-то задавали вопросы об астрологии и эзотерике, а с кем-то разговаривали сразу 10 человек.

Около 60% респондентов хоть раз проходили собеседование с HR-ом, а 5% опрошенных не знают, кто это такие. Но даже из тех, кто знает, что HR — это специалист по подбору персонала, правильно расшифровать аббревиатуру «Human resource» смог только третий.

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Фото с сайта rus-imperia.info

Все новости за 12.04.2018 г.»