В Челябинске маршрут автобуса Чурилово — театр ЧТЗ продлили до ЮУрГУ

Фото с сайта vk.com/cheltr74

Автобус №2 в Челябинске теперь курсирует по всему проспекту Ленина.

В группе «Подслушано Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что билет стоит 23 рубля. Есть возможность воспользоваться проездным.

«Машины все новые (2015–2017 года выпуска) и ходят каждые 5–15 минут», — говорится в публикации в сообществе.

Есть информация, что скоро в автобусах маршрута №2 появится бесплатный Wi-Fi.

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Фото с сайта vk.com/cheltr74

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