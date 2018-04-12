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В Челябинске маршрут автобуса Чурилово — театр ЧТЗ продлили до ЮУрГУ
12.04.2018 г. 08:54
Фото с сайта vk.com/cheltr74
Автобус №2 в Челябинске теперь курсирует по всему проспекту Ленина.
В группе «Подслушано Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что билет стоит 23 рубля. Есть возможность воспользоваться проездным.
«Машины все новые (2015–2017 года выпуска) и ходят каждые 5–15 минут», — говорится в публикации в сообществе.
Есть информация, что скоро в автобусах маршрута №2 появится бесплатный Wi-Fi.
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Фото с сайта vk.com/cheltr74
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