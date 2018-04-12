Пять лет в колонии строгого режима получил бывший сотрудник «Ростелекома» за взятку в размере свыше 10 млн рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд вынес приговор по уголовному делу заместителя директора челябинского филиала «Ростелекома».

Установлено, что мужчина в 2015 году, занимая должность начальника управления развития проекта «Информационное общество», получил через посредника коммерческий подкуп в сумме 2,4 млн рублей. Представители коммерческой фирмы заплатили ему деньги за создание условий для признания компании победителем конкурса на право заключения договора на выполнение работ и поставку оборудования для реализации проекта «Безопасный город. Челябинск».

Кроме того, в 2016 году этот же человек уже на посту заместителя директора филиала «Ростелекома» получил взятку в сумме 8 млн рублей от тех же представителей юрлица за аналогичные действия в их интересах.

Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы. Наказание челябинец будет отбывать в колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда, сообщили в областной прокуратуре.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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