«Юничел» выпустил ко Дню космонавтики «космические» шнурки

Фото: Пресс-служба компании «Юничел»

Знаменитые гагаринские шнурки появятся на прилавках магазинов.

Специально к 12 апреля челябинская обувная фабрика «Юничел» выпустила новый вид продукции. На предприятии вспомнили историю, которая произошла в 1961 году с Юрием Гагариным, и решили связать с ней свой новый бренд.

Новинка создана в память о шнурке гагаринского ботинка, который развязался во время прохода первого космонавта по красной дорожке к Никите Хрущеву. Этот курьез оказался запечатлен в кинохронике, которую увидел весь мир.

«Космические» шнурки появятся в магазинах к 12 апреля. «Зачем смотреть под ноги, когда можно любоваться звездами?» — прокомментировали идею в пресс-службе компании.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото: Пресс-служба компании «Юничел»

Все новости за 11.04.2018 г.»