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«Юничел» выпустил ко Дню космонавтики «космические» шнурки
11.04.2018 г. 15:33
Знаменитые гагаринские шнурки появятся на прилавках магазинов.
Специально к 12 апреля челябинская обувная фабрика «Юничел» выпустила новый вид продукции. На предприятии вспомнили историю, которая произошла в 1961 году с Юрием Гагариным, и решили связать с ней свой новый бренд.
Новинка создана в память о шнурке гагаринского ботинка, который развязался во время прохода первого космонавта по красной дорожке к Никите Хрущеву. Этот курьез оказался запечатлен в кинохронике, которую увидел весь мир.
«Космические» шнурки появятся в магазинах к 12 апреля. «Зачем смотреть под ноги, когда можно любоваться звездами?» — прокомментировали идею в пресс-службе компании.
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Фото: Пресс-служба компании «Юничел»
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