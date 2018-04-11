Челябинцы могут проверить свою финансовую грамотность в режиме онлайн

Фото с сайта ysia.ru

В России проходит онлайн-зачет по финансовой грамотности.

Акция стартовала 10 апреля. Ее организовало Агентство стратегических инициатив совместно с Центробанком и минфином России. Принять участие может любой желающий. Для этого нужно зайти на сайт finzachet.ru и пройти тестирование.

Мероприятие проходит в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Продлится оно до 21 апреля. Организаторы рассчитывают, что финансовый зачет станет для россиян ежегодным.

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Фото с сайта ysia.ru

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