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Челябинцы могут проверить свою финансовую грамотность в режиме онлайн
11.04.2018 г. 15:09
Фото с сайта ysia.ru
В России проходит онлайн-зачет по финансовой грамотности.
Акция стартовала 10 апреля. Ее организовало Агентство стратегических инициатив совместно с Центробанком и минфином России. Принять участие может любой желающий. Для этого нужно зайти на сайт finzachet.ru и пройти тестирование.
Мероприятие проходит в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Продлится оно до 21 апреля. Организаторы рассчитывают, что финансовый зачет станет для россиян ежегодным.
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Фото с сайта ysia.ru
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