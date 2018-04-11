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Челябинск занял последнее место в рейтинге самых «банных» городов России
11.04.2018 г. 15:32
Фото с сайта zdorovie.com
Столица Южного Урала оказалась на 20-й строчке в списке городов, жители которых чаще всего посещают бани и сауны.
По данным соцопроса, проведенного независимым агентством ZOOM MARKET, более 67% россиян регулярно посещают бани и сауны. В первой тройке городов, чьи жители сильнее других любят горячие водные оздоровительные процедуры, находятся Москва, Нижний Новгород и Новосибирск. Опрос проводился в 20 городах, Челябинск занял в рейтинге последнее место.
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Фото с сайта zdorovie.com