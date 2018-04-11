Почти 1 тыс. женщин на Южном Урале получили «путинские» пособия за рождение первенцев

Фото с сайта sreda24.ru

Из федерального бюджета в Челябинскую область на пособия при рождении первого ребенка было направлено более 16 млн рублей.

За три месяца 2018 года деньги получили около 900 женщин. Новая ежемесячная выплата была установлена с 1 января. Ее размер составляет 10 тыс. 221 рубль. На выплату данного вида пособия из федерального бюджета выделили 16 млн рублей. Деньги могут получить малоимущие матери при рождении первого ребенка.

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Фото с сайта sreda24.ru

Все новости за 11.04.2018 г.»