- -1 ... +1 C°
- +1 ... +3 C°
- 64.0626р. + 1.6927
- 79.2839р. + 2.4317
Школьники из Арсинского поселка упали в обморок из-за отсутствия вентиляции
11.04.2018 г. 15:08
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что массовая госпитализация учеников в поселке Арсинский связана с нарушением режима проветривания в школе.
ЧП произошло 6 апреля на линейке, приуроченной ко Дню здоровья. Во время мероприятия три школьника упали в обморок. Затем жалобы на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру поступили еще от 12 детей и трех взрослых. Всего в больницу Нагайбакского района доставили 13 школьников. Сейчас здоровье госпитализированных школьников улучшилось, их отпустили домой.
Специалисты взяли пробы воды и воздуха. Их проверяли на наличие мышьяка, ртути, формальдегида, метана и ряда других веществ. Превышений гигиенических нормативов не зафискировано.
По оценке сотрудников Роспотребнадзора, школьникам стало плохо из-за отсутствия системы вентиляции и нарушения режима проветривания, а также из-за присутствия большого количества детей в помещении, не предназначенном для подобных мероприятий.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта xakac.info
- 10.04.2018 г. Учеников школы, где дети массово отравились и упали в обморок, перевели на дистанционное обучение
- 09.04.2018 г. Школу в Нагайбакском районе закрыли после массового отравления детей по неизвестной причине
- 09.04.2018 г. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления школьников в Челябинской области
- 09.04.2018 г. Школьники на юге Челябинской области отравились выбросами метана
- 14.03.2018 г. Житель Челябинской области насмерть отравился угарным газом