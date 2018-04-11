Школьники из Арсинского поселка упали в обморок из-за отсутствия вентиляции

Фото с сайта xakac.info

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что массовая госпитализация учеников в поселке Арсинский связана с нарушением режима проветривания в школе.

ЧП произошло 6 апреля на линейке, приуроченной ко Дню здоровья. Во время мероприятия три школьника упали в обморок. Затем жалобы на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру поступили еще от 12 детей и трех взрослых. Всего в больницу Нагайбакского района доставили 13 школьников. Сейчас здоровье госпитализированных школьников улучшилось, их отпустили домой.

Специалисты взяли пробы воды и воздуха. Их проверяли на наличие мышьяка, ртути, формальдегида, метана и ряда других веществ. Превышений гигиенических нормативов не зафискировано.

По оценке сотрудников Роспотребнадзора, школьникам стало плохо из-за отсутствия системы вентиляции и нарушения режима проветривания, а также из-за присутствия большого количества детей в помещении, не предназначенном для подобных мероприятий.

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Фото с сайта xakac.info

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