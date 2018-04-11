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На трассе под Челябинском в ДТП с автобусом пострадали два пассажира легковушки
11.04.2018 г. 15:17
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
Авария с рейсовым автобусом и «десяткой» произошла на дороге Челябинск — Троицк.
Во вторник, 10 апреля, на 24-м километре трассы 37-летний водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и въехал в остановившийся впереди автобус. В результате ДТП травмы получили 39-летний и 17-летний пассажиры легковушки.
На место для ликвидации последствий аварии выезжали сотрудники МЧС. В настоящее время в ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com
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