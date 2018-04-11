В Челябинске в больнице после операции умерла женщина

Фото с сайта sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки в лечебном учреждении Челябинска.

Родственники умершей женщины подали заявление в управление СК по Челябинской области после того, как она скончалась в больнице после операции.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. В рамках расследования правоохранители дадут уголовно-правовую оценку действиям медицинских работников, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

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Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 11.04.2018 г.»