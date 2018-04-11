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В Челябинске в больнице после операции умерла женщина
11.04.2018 г. 13:44
Фото с сайта sledcom.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки в лечебном учреждении Челябинска.
Родственники умершей женщины подали заявление в управление СК по Челябинской области после того, как она скончалась в больнице после операции.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. В рамках расследования правоохранители дадут уголовно-правовую оценку действиям медицинских работников, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
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Фото с сайта sledcom.ru
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