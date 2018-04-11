В Челябинской области бывшего сотрудника ГИБДД будут судить за получение взяток в размере 40 тыс. рублей

На скамью подсудимых сядет бывший инспектор ДПС из Октябрьского района.

По версии следствия, мужчина дважды - в мае 2016 и в июне 2017 года - составлял фиктивные документы о якобы имевших место ДТП. По этим документам владельцы автомобилей незаконно получили страховую выплату, а инспектор за каждое ДТП получил от них по 20 тыс. рублей.

За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет, сообщили в пресс-центре прокуратуры области.

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