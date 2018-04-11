Челябинск
- -1 ... +1 C°
- +1 ... +3 C°
- 64.0626р. + 1.6927
- 79.2839р. + 2.4317
Персонально ваш
Разбор полетов
В Челябинской области бывшего сотрудника ГИБДД будут судить за получение взяток в размере 40 тыс. рублей
11.04.2018 г. 13:29
На скамью подсудимых сядет бывший инспектор ДПС из Октябрьского района.
По версии следствия, мужчина дважды - в мае 2016 и в июне 2017 года - составлял фиктивные документы о якобы имевших место ДТП. По этим документам владельцы автомобилей незаконно получили страховую выплату, а инспектор за каждое ДТП получил от них по 20 тыс. рублей.
За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет, сообщили в пресс-центре прокуратуры области.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 11.04.2018 г. Жительницу Магнитогорска осудили за ложное сообщение об изнасиловании в отделе полиции
- 09.04.2018 г. Прокуратура обжаловала условный срок бывшему министру соцотношений Челябинской области Олегу Бехтереву
- 09.04.2018 г. В Челябинске мошенники за 2 млн рублей продали квартиру, которую снимали
- 03.04.2018 г. Полиция попросила челябинцев не нарушать порядок во время чемпионатов мира по танцам и хоккею
- 30.03.2018 г. Челябинский суд отпустил домой арестованного ранее главного инженера МУП «ЧКТС»