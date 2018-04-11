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В Коркино пенсионерка избила следователя
11.04.2018 г. 13:28
Фото с сайта 74.мвд.рф
62-летнюю жительницу Коркино осудили за насильственные действия в отношении следователя полиции.
В ноябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег, по которому пенсионерка проходила в качестве обвиняемой. В ходе обыска, при попытке изъять у обвиняемой телевизор в счет возмещения ущерба, она оказала сопротивление и нанесла женщине-следователю несколько ударов по пояснице и ногам, сообщили в прокуратуре области.
Суд приговорил жительницу Коркино к одному году и четырем месяцам лишения свободы условно.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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