- -1 ... +1 C°
- +1 ... +3 C°
- 64.0626р. + 1.6927
- 79.2839р. + 2.4317
Суд подтвердил, что миндортранс Челябинской области незаконно отдал «Южуралмосту» контракт на полмиллиарда рублей
11.04.2018 г. 13:23
Арбитраж решил, что министерство дорожного хозяйства Челябинской области нарушило законодательство при проведении дорожного аукциона.
Суд подтвердил правомерность решения и предписания челябинского УФАС по торгам на ремонт проезжей части. Речь идет о дорогах в Красноармейском, Каслинском и Кунашакском районах. Начальная цена закупки, проведенной в 2017 году, составила 554 млн рублей. Контракт был заключен с единственной допущенной до аукциона компанией — АО «Южуралмост».
Однако заявку на участие подавала и организация «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института». Но миндортранс региона не допустил ее до аукциона. Компания пожаловалась в УФАС. Ведомство установило, что действия аукционной комиссии незаконны. Это также подтвердил Арбитражный суд. Трем членам комиссии назначены штрафы — по 80 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта pravmin74.ru
- 09.04.2018 г. В Челябинске на отремонтированной прошлым летом дороге обнаружили ямы глубиной до 15 сантиметров и сломанные бордюры
- 02.04.2018 г. В Челябинске стартовал ямочный ремонт дорог
- 27.03.2018 г. Два участка трассы М5 на Южном Урале расширят до четырех полос
- 23.03.2018 г. В Челябинске в 2018 году отремонтируют более 20 дорог на 700 млн рублей
- 14.03.2018 г. В Челябинске в ходе реконструкции расширят Ленинградский мост