Суд подтвердил, что миндортранс Челябинской области незаконно отдал «Южуралмосту» контракт на полмиллиарда рублей

Фото с сайта pravmin74.ru

Арбитраж решил, что министерство дорожного хозяйства Челябинской области нарушило законодательство при проведении дорожного аукциона.

Суд подтвердил правомерность решения и предписания челябинского УФАС по торгам на ремонт проезжей части. Речь идет о дорогах в Красноармейском, Каслинском и Кунашакском районах. Начальная цена закупки, проведенной в 2017 году, составила 554 млн рублей. Контракт был заключен с единственной допущенной до аукциона компанией — АО «Южуралмост».

Однако заявку на участие подавала и организация «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института». Но миндортранс региона не допустил ее до аукциона. Компания пожаловалась в УФАС. Ведомство установило, что действия аукционной комиссии незаконны. Это также подтвердил Арбитражный суд. Трем членам комиссии назначены штрафы — по 80 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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