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Челябинцев просят не выходить на весенний лед
11.04.2018 г. 13:03
Фото с сайта 75.mchs.gov.ru
Городское управление безопасности жизнедеятельности обратилось к населению с просьбой не выходить на водоемы, потому что лед уже слишком тонкий.
В связи с потеплением лед на челябинских водоемах становится хрупким, а на реке Миасс местами уже видна вода. Несмотря на это, любители зимней рыбалки продолжают приходить на еще покрытые коркой водоемы города.
Управление предупредило, что к нарушителям требований безопасности будут применять меры административного воздействия. Среди них запрет выезжать на лед на автомобилях и снегоходах, а также необходимость иметь при себе спасательные средства.
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Фото с сайта 75.mchs.gov.ru
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