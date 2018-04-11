Челябинцев просят не выходить на весенний лед

Фото с сайта 75.mchs.gov.ru

Городское управление безопасности жизнедеятельности обратилось к населению с просьбой не выходить на водоемы, потому что лед уже слишком тонкий.

В связи с потеплением лед на челябинских водоемах становится хрупким, а на реке Миасс местами уже видна вода. Несмотря на это, любители зимней рыбалки продолжают приходить на еще покрытые коркой водоемы города.

Управление предупредило, что к нарушителям требований безопасности будут применять меры административного воздействия. Среди них запрет выезжать на лед на автомобилях и снегоходах, а также необходимость иметь при себе спасательные средства.

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Фото с сайта 75.mchs.gov.ru

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