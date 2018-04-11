В челябинском бассейне педофил изнасиловал школьника

Фото с сайта mediakuzbass.ru

В душевой мужской раздевалки бассейна на улице Российской посетитель надругался над ребенком.

Это произошло в понедельник, 9 апреля, утром. Мальчик пришел на секцию. Когда ребенок был в душе, к нему подошел неизвестный мужчина. Он совершил в отношении мальчика действия сексуального характера. Потом выяснилось, что это был посетитель бассейна. Его задержали, а позже отпустили. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Фото с сайта mediakuzbass.ru

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