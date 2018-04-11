В Челябинске с 29 марта по 9 апреля проходил VII Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat»

8 апреля в концертном зале имени Прокофьева состоялся гала-концерт фестиваля. Подводим итоги музыкального форума в среду, 11 апреля, на «Челябинском эхе» и 31 канале.

Гости в студии: один из ведущих блюзовых исполнителей Германии, певец и гитарист Тимо Гросс, художественный руководитель фестиваля «Весенний beat» Виктор Риккер и переводчик Анна Герман.

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