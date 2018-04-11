В Челябинской области ожидаются сильный дождь и снег

Фото с сайта 1pnz.ru

На дорогах Челябинской области из-за надвигающейся непогоды введен круглосуточный контроль.

Управление федеральных дорог «Южный Урал» предупредило автомобилистов о сложных погодных условиях, которые установятся ночью и днем 12 апреля.

«В горных и юго-западных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, ночью и утром в горах на дорогах гололедица, местами сильная», — говорится в сообщении.

Подрядные организации доложили о готовности техники и специалистов для работы в осложненных погодных условиях. Состояние проезда на федеральных трассах находится на круглосуточном контроле. По данным гидрометцентра, в ближайшую ночь температура воздуха будет около шести градусов ниже нуля, днем в четверг по области ожидается +2 - +7.

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Фото с сайта 1pnz.ru

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