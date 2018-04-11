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Хоккеист из Челябинска купил у Ильи Ковальчука BMW, подаренный за победу на Олимпиаде
11.04.2018 г. 11:51
Фото: ilyakovalchukofficial / instagram.com
Воспитанник челябинского «Трактора» Артемий Панарин приобрел BMW Х5 за 7 млн 100 тыс. рублей.
Олимпийский чемпион Илья Ковальчук сообщил на своей странице в Instagram, что Артемий Панарин, который сейчас является форвардом клуба Columbus, купил у него автомобиль, полученный за победу на Играх в Пхенчхане. Стоимость внедорожника составила 7 млн 100 тыс. рублей.
Илья Ковальчук планирует направить вырученные деньги на благотворительность.
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Фото: ilyakovalchukofficial / instagram.com
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