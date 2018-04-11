Хоккеист из Челябинска купил у Ильи Ковальчука BMW, подаренный за победу на Олимпиаде

Фото: ilyakovalchukofficial / instagram.com

Воспитанник челябинского «Трактора» Артемий Панарин приобрел BMW Х5 за 7 млн 100 тыс. рублей.

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук сообщил на своей странице в Instagram, что Артемий Панарин, который сейчас является форвардом клуба Columbus, купил у него автомобиль, полученный за победу на Играх в Пхенчхане. Стоимость внедорожника составила 7 млн 100 тыс. рублей.

Илья Ковальчук планирует направить вырученные деньги на благотворительность.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото: ilyakovalchukofficial / instagram.com

Все новости за 11.04.2018 г.»