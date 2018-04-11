В Челябинской области две школы закрыли на карантин из-за гриппа

Фото с сайта www.bashinform.ru

Обстановка по гриппу и ОРВИ в Челябинской области оценивается как близкая к эпидемии, но с тенденцией к снижению.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, после каникул отменены занятия в двух школах, в 29 классах еще пяти школ, закрыты три группы в двух детских садах.

В больницах региона продолжает действовать режим карантина. Также Роспотребнадзор призывает, несмотря на теплую весеннюю погоду, соблюдать меры профилактики гриппа, в случае заболевания не заниматься самолечением и обратиться за медицинской помощью.

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Фото с сайта www.bashinform.ru

Все новости за 11.04.2018 г.»