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В Челябинской области две школы закрыли на карантин из-за гриппа
11.04.2018 г. 11:39
Фото с сайта www.bashinform.ru
Обстановка по гриппу и ОРВИ в Челябинской области оценивается как близкая к эпидемии, но с тенденцией к снижению.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, после каникул отменены занятия в двух школах, в 29 классах еще пяти школ, закрыты три группы в двух детских садах.
В больницах региона продолжает действовать режим карантина. Также Роспотребнадзор призывает, несмотря на теплую весеннюю погоду, соблюдать меры профилактики гриппа, в случае заболевания не заниматься самолечением и обратиться за медицинской помощью.
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Фото с сайта www.bashinform.ru
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