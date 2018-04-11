- -1 ... +1 C°
- +1 ... +3 C°
- 64.0626р. + 1.6927
- 79.2839р. + 2.4317
Жительницу Магнитогорска осудили за ложное сообщение об изнасиловании в отделе полиции
11.04.2018 г. 11:33
В Магнитогорске вынесли приговор женщине за ложный донос о том, что ее изнасиловали полицейские.
26 января 2016 года жильцы одного из домов Ленинского района Магнитогорска обратились в полицию с жалобой на соседей. Супружеская пара распивала спиртное и шумела в ночное время.
На вызов приехал наряд полиции, который задержал женщину, угрожавшую полицейским неприятностями. После того, как ее отпустили из отдела, она обратилась в следственный комитет с заявлением об изнасиловании.
Следствие опровергло показания женщины и возбудило уголовное дело о заведомо ложном доносе. Суд приговорил женщину к штрафу в размере 20 тыс. рублей, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта sledcom.ru
- 11.04.2018 г. В Челябинской области бывшего сотрудника ГИБДД будут судить за получение взяток в размере 40 тыс. рублей
- 09.04.2018 г. В Челябинске мошенники за 2 млн рублей продали квартиру, которую снимали
- 03.04.2018 г. Полиция попросила челябинцев не нарушать порядок во время чемпионатов мира по танцам и хоккею
- 27.03.2018 г. В Челябинской области автоледи получила сотрясение мозга после того, как ее толкнул инспектор ДПС
- 27.02.2018 г. Челябинская область вошла в тройку самых криминальных регионов России