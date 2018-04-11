Жительницу Магнитогорска осудили за ложное сообщение об изнасиловании в отделе полиции

Фото с сайта sledcom.ru

В Магнитогорске вынесли приговор женщине за ложный донос о том, что ее изнасиловали полицейские.

26 января 2016 года жильцы одного из домов Ленинского района Магнитогорска обратились в полицию с жалобой на соседей. Супружеская пара распивала спиртное и шумела в ночное время.

На вызов приехал наряд полиции, который задержал женщину, угрожавшую полицейским неприятностями. После того, как ее отпустили из отдела, она обратилась в следственный комитет с заявлением об изнасиловании.

Следствие опровергло показания женщины и возбудило уголовное дело о заведомо ложном доносе. Суд приговорил женщину к штрафу в размере 20 тыс. рублей, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

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Фото с сайта sledcom.ru

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