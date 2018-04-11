В Бакале пьяный водитель насмерть сбил 17-летнего пешехода

Фото с сайта 74.мвд.рф

Лишенный прав водитель Hyundai Accent, будучи пьяным, наехал на подростка.

Вечером на улице Ленина иномарка сбила 17-летнего молодого человека. Он шел по правому краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм подросток скончался на месте.

Фото с сайта 74.мвд.рф

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, 46-летний водитель, которого до этого уже лишили водительских прав, сел за руль пьяным. Обстоятельства аварии выясняет следствие.

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Все новости за 11.04.2018 г.»