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В Бакале пьяный водитель насмерть сбил 17-летнего пешехода
11.04.2018 г. 11:25
Фото с сайта 74.мвд.рф
Лишенный прав водитель Hyundai Accent, будучи пьяным, наехал на подростка.
Вечером на улице Ленина иномарка сбила 17-летнего молодого человека. Он шел по правому краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм подросток скончался на месте.
Фото с сайта 74.мвд.рф
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, 46-летний водитель, которого до этого уже лишили водительских прав, сел за руль пьяным. Обстоятельства аварии выясняет следствие.
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