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УФАС проверит дилеров «АвтоВАЗа» в Челябинске после жалобы на навязывание дополнительного оборудования и услуг
11.04.2018 г. 11:11
Фото с сайта www.lada.ru
Челябинец сообщил в антимонопольную службу о невозможности приобрести автомобиль в базовой комплектации.
Антимонопольщики просят южноуральцев помочь составить объективную картину продажи машин отечественного производителя. Для этого необходимо ответить на вопросы анкеты. Они помогут выявить трудности, которые возникают у клиентов дилерских центров при покупке автомобилей. Например, навязывание дополнительного оборудования или услуг.
Кроме того, челябинское УФАС ищет других клиентов, которым дилеры отказались продавать автомобиль в базовой комплектации в центрах «АвтоВАЗа», сообщили в пресс-службе ведомства.
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Фото с сайта www.lada.ru
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