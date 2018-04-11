УФАС проверит дилеров «АвтоВАЗа» в Челябинске после жалобы на навязывание дополнительного оборудования и услуг

Фото с сайта www.lada.ru

Челябинец сообщил в антимонопольную службу о невозможности приобрести автомобиль в базовой комплектации.

Антимонопольщики просят южноуральцев помочь составить объективную картину продажи машин отечественного производителя. Для этого необходимо ответить на вопросы анкеты. Они помогут выявить трудности, которые возникают у клиентов дилерских центров при покупке автомобилей. Например, навязывание дополнительного оборудования или услуг.

Кроме того, челябинское УФАС ищет других клиентов, которым дилеры отказались продавать автомобиль в базовой комплектации в центрах «АвтоВАЗа», сообщили в пресс-службе ведомства.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта www.lada.ru

Все новости за 11.04.2018 г.»