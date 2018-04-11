В Челябинской области от укусов клещей пострадали три человека

Фото с сайта 56nv.ru

На Южном Урале начался сезон активности клещей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 6 апреля, в областные больницы обратилось три человека, которые пострадали от укусов, в том числе один ребенок. Нападение клещей зафиксировали в Каслинском и Варненском районах. За аналогичный период 2017 года от насекомых пострадал один человек.

Ежегодно на территории области регистрируют более 15-20 тыс. случаев укусов. К началу апреля прививки от клещевого энцефалита поставили около 16 тыс. человек. Кроме того, южноуральцам советуют провести противоклещевую обработку садовых и дачных участков.

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Фото с сайта 56nv.ru

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