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В Челябинске к саммиту ШОС предложили построить президентский городок
10.04.2018 г. 16:25
Глав государств, которые в 2020 году прилетят в Челябинск на саммиты ШОС и БРИКС, планируют поселить в президентском городке.
В настоящее время организаторы обсуждают варианты размещения гостей мероприятия. Представителей стран планируют поселить в гостиницах, а для президентов могут построить специальный городок. Ожидается, что самые многочисленные делегации приедут из Индии и Китая, сообщила представитель дирекции подготовки саммитов Ирина Чиркова.
Кроме того, организаторы решили вдвое увеличить количество журналистов, которые будут работать на мероприятиях саммита. Летом 2020 года в Челябинск приедут 2 тыс. представителей СМИ. Их планируют разместить в гостинице, которая затем станет общежитием ЮУрГУ.
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Фото с сайта kremlin.ru
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