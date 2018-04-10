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Турецкая компания отказалась инвестировать в конгресс-холл к саммиту ШОС из-за нехватки денег
10.04.2018 г. 16:22
Сотрудники турецкой компании Saridaglar провели расчеты и поняли, что денег на строительство конгресс-холла в Челябинске у них не хватает.
Об этом сообщила представитель дирекции подготовки саммитов ШОС и БРИКС Ирина Чиркова. По ее словам, представители компании прислали губернатору Борису Дубровскому письмо, в котором извинились за поздний ответ.
В настоящий момент поиск инвестора продолжается. Ирина Чиркова отметила, что интересные предложения поступали от других зарубежных компаний, но правительство Челябинской области они не устраивали. Например, китайцы предлагали существенно упростить сам проект конгресс-холла. Строительство здания планируют начать в августе. Стоимость проекта оценивается в 9 млрд рублей.
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Источник: congress-74.ru
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