В челябинской школе во время урока взорвался мобильный телефон

Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk

У одного из учеников челябинской школы во время урока географии взорвался мобильный телефон, который лежал на стуле.

Инцидент произошел в учебном учреждении №155. В момент взрыва телефон лежал на стуле. Сначала раздался хлопок, а затем появилось пламя. Учитель взяла ведро с водой и потушила огонь. Во время происшестия никто не пострадал.

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Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk

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