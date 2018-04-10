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В челябинской школе во время урока взорвался мобильный телефон
10.04.2018 г. 16:11
Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk
У одного из учеников челябинской школы во время урока географии взорвался мобильный телефон, который лежал на стуле.
Инцидент произошел в учебном учреждении №155. В момент взрыва телефон лежал на стуле. Сначала раздался хлопок, а затем появилось пламя. Учитель взяла ведро с водой и потушила огонь. Во время происшестия никто не пострадал.
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Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk
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