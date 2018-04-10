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В публичной библиотеке в Челябинске откроют комнату страшилок
10.04.2018 г. 15:44
Источник: chelreglib.ru
20 апреля в публичной библиотеке состоится акция «Библионочь-2018».
В качестве темы организаторы выбрали «Магию книги». «Ровно на три часа главная библиотека региона станет порталом в литературные миры известных произведений. Гендальф пригласит на чашку чая, Шерлок позовет разгадывать очередное преступление, а храбрые хоббиты — спрятать кольцо в самом сердце библиотеки», — сообщает пресс-служба учреждения.
Акция будет проходить вечером. Посетителей ждут тайные комнаты, книжный своп, комната страшилок, фотозоны, «битва интуиций», мультипликация, комиксы, мини-кинотеатр, мастер-класс по реставрации, теневой театр.
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Источник: chelreglib.ru
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