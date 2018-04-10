В больнице в Челябинской области умер 7-летний ребенок

Фото с сайта sledcom.ru

По факту смерти мальчика в лечебном учреждении Миасса возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В рамках расследования правоохранители дадут уголовно-правовую оценку действиям медицинских работников, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

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Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 10.04.2018 г.»