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В больнице в Челябинской области умер 7-летний ребенок
10.04.2018 г. 15:22
Фото с сайта sledcom.ru
По факту смерти мальчика в лечебном учреждении Миасса возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
В рамках расследования правоохранители дадут уголовно-правовую оценку действиям медицинских работников, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
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Фото с сайта sledcom.ru
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