В Челябинске в столкновении грузовика и маршрутки пострадали женщина и 5-летний ребенок

10.04.2018 г. 15:13

В Челябинске в столкновении грузовика и маршрутки пострадали женщина и 5-летний ребенок
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

На ЧТЗ в ДТП с грузовиком и маршруткой два пассажира микроавтобуса получили травмы.

Авария произошла на улице Линейной утром во вторник, 10 апреля. Маршрутка №86 во время обгона столкнулась с двигающимся в попутном направлении грузовиком Hino, который поворачивал налево. В результате ДТП травмы получили два пассажира микроавтобуса — 5-летний ребенок и его мать, сообщили в группе «Управление ГИБДД по Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

 

 

 

   Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com

 

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

 

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