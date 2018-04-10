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В Челябинске в столкновении грузовика и маршрутки пострадали женщина и 5-летний ребенок
10.04.2018 г. 15:13
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
На ЧТЗ в ДТП с грузовиком и маршруткой два пассажира микроавтобуса получили травмы.
Авария произошла на улице Линейной утром во вторник, 10 апреля. Маршрутка №86 во время обгона столкнулась с двигающимся в попутном направлении грузовиком Hino, который поворачивал налево. В результате ДТП травмы получили два пассажира микроавтобуса — 5-летний ребенок и его мать, сообщили в группе «Управление ГИБДД по Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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