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Медведица Маша в челябинском зоопарке вышла из спячки и пустилась в пляс
10.04.2018 г. 14:57
Фото с сайта chelzoo.ru
В челябинском зоопарке сняли на видео прыгающую медведицу Машу, которая радуется весне.
Она недавно вышла из спячки. На кадрах бурая медведица наслаждается лучами солнца и радостно прыгает в вольере. Сотрудники зоопарка выложили видео на сайте Pikabu с подписью «Медведица Машка радуется солнышку и прыгает вместе с сотрудниками».
«Я всегда думал, что после спячки медведи тощие и злые, но пока что в зоопарках наблюдал только откормленные ленивые морды. А теперь, оказывается, еще и откормленные веселые морды существуют», — прокомментировал один из пользователей.
Видео: Chelzoo / pikabu.ru
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Фото с сайта chelzoo.ru
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