Медведица Маша в челябинском зоопарке вышла из спячки и пустилась в пляс

Фото с сайта chelzoo.ru

В челябинском зоопарке сняли на видео прыгающую медведицу Машу, которая радуется весне.

Она недавно вышла из спячки. На кадрах бурая медведица наслаждается лучами солнца и радостно прыгает в вольере. Сотрудники зоопарка выложили видео на сайте Pikabu с подписью «Медведица Машка радуется солнышку и прыгает вместе с сотрудниками».

«Я всегда думал, что после спячки медведи тощие и злые, но пока что в зоопарках наблюдал только откормленные ленивые морды. А теперь, оказывается, еще и откормленные веселые морды существуют», — прокомментировал один из пользователей.

Видео: Chelzoo / pikabu.ru

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта chelzoo.ru

Все новости за 10.04.2018 г.»