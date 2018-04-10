В Челябинске увеличат срок размещения киосков на остановках

Фото с сайта cheladmin.ru

Депутаты городской думы приняли решение об увеличении периода размещения торгово-остановочных комплексов на гостевых маршрутах.

Сейчас срок составляет четыре года 11 месяцев. После внесения изменений в документы он увеличится до семи лет. Также депутаты решили максимально упростить процедуру заключения договоров с владельцами нестационарных торговых объектов. Это существенно снизит время на межевание и постановку на кадастровый учет.

«Те, что несут социальную нагрузку: продают, например, печатную продукцию или оказывают услуги населению, будут в приоритете», — цитирует начальника городского управления по торговле и услугам Сергея Березуева пресс-служба думы.

В Челябинске порядок на гостевых маршрутах наводях в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году. В частности, идет снос незаконных ларьков. По словам Сергея Березуева, с конца 2017 года было демонтировано более 400 нелегальных киосков. Снос идет ежедневно. Предстоит очистить городские улицы еще примерно от 900 объектов. Чиновник заверил, что к саммитам эта работа будет сделана.

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Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 10.04.2018 г.»