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В ближайшие дни в Челябинской области обещают до +16 и мокрый снег
10.04.2018 г. 13:55
Фото с сайта politsib.ru
На Южном Урале до конца рабочей недели ожидаются дожди и мокрый снег.
По данным челябинского гидрометцентра, в области в среду, 11 апреля, днем будет +11 - +16. Местами прогнозируют небольшие осадки в виде дождя. Отдельные порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.
В ночь на четверг в регионе похолодает до -1 - -6. В большинстве районов ожидаются мокрый снег и гололедица. Днем в области потеплеет до +7. По прогнозам синоптиков, мокрый снег с дождем будет идти до конца рабочей недели.
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Фото с сайта politsib.ru
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