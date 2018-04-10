В ближайшие дни в Челябинской области обещают до +16 и мокрый снег

Фото с сайта politsib.ru

На Южном Урале до конца рабочей недели ожидаются дожди и мокрый снег.

По данным челябинского гидрометцентра, в области в среду, 11 апреля, днем будет +11 - +16. Местами прогнозируют небольшие осадки в виде дождя. Отдельные порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.

В ночь на четверг в регионе похолодает до -1 - -6. В большинстве районов ожидаются мокрый снег и гололедица. Днем в области потеплеет до +7. По прогнозам синоптиков, мокрый снег с дождем будет идти до конца рабочей недели.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта politsib.ru

Все новости за 10.04.2018 г.»