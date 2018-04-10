Бывший директор компании «Гринфлайт» признал вину в хищении средств дольщиков

Фото с сайта gubernator74.ru

Во вторник, 10 апреля, в Центральном районном суде Челябинска началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора «Гринфлайта» Сергея Мануйлова.

На заседании сообщили, что Мануйлов признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, а также дал новые подробные показания. В связи с этим дело будет рассмотрено в ускоренном режиме. Отвечая на вопросы дольщиков «Академ Riverside», Сергей Мануйлов заявил, что все проблемные дома будут сданы до конца 2018 года.

Экс-директора компании «Гринфлайт» обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Потерпевшими признаны более 4 тыс. 300 дольщиков. Общая сумма ущерба составила свыше 8 млрд 700 млн рублей.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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