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В Кыштыме мужчина погиб во время пожара в день своего рождения
10.04.2018 г. 13:06
Фото с сайта mchs.gov.ru
В Кыштыме в частном доме заживо сгорели двое мужчин.
Пожар произошел около четырех часов утра во вторник, 10 апреля. Горел дом на улице Металлистов, 13. На место выехали пожарные. Они обнаружили в доме два тела — отца 1969 года рождения и сына, которому во вторник исполнилось 28 лет. По словам бывшей жены, молодой человек нигде не работал и злоупотреблял спиртным.
По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета, пишет «Кыштымский рабочий».
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Фото с сайта mchs.gov.ru
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