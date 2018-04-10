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Южноуральцам выдали около 4 тыс. электронных больничных
10.04.2018 г. 12:59
Фото с сайта Biznespravo73.ru
С июля 2017 года больничный лист выписывают как в бумажном, так и в электронном варианте.
Новый вид листка нетрудоспособности имеет несколько преимуществ. Пациенту не нужно носить его с собой на каждый прием к врачу, а также стоять в очереди, чтобы его закрыть. Кроме того, данный сервис исключает создание поддельных справок, значительно упрощает процедуру заполнения.
На сегодняшний день электронный больничный можно оформить в 90 южноуральских больницах. Всего с июля 2017 года жителям Челябинской области выдали 3 тыс. 700 электронных справок о нетрудоспособности, сообщили в пресс-службе челябинского отделения фонда соцстрахования.
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Фото с сайта Biznespravo73.ru
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