Самая дешевая однокомнатная квартира в России продается в Копейске за 100 тыс. рублей

Фото с сайта minstroy74.ru

Аналитики составили список самых дешевых однокомнатных квартир, выставленных на продажу в России.



Первое место в рейтинге заняла однушка в строящемся доме в Копейске. Ее площадь составляет 30 квадратных метров, а стоимость — 100 тыс. рублей. За 130 тыс. рублей продается однокомнатная квартира площадью 33 квадрата в Челябинске, пишет «Российская газета» со ссылкой на федеральный портал «Мир квартир».



Почти по такой же цене можно приобрести двухкомнатную квартиру в городе Кохме Ивановской области. Ее площадь равна 47 квадратов. За 250 тыс. рублей продается однокомнатная в поселке Омсукчан, который находится в 425 километрах от Магадана. Хозяева готовы снизить цену до 200 тыс. рублей, если найдутся желающие купить.







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Фото с сайта minstroy74.ru

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