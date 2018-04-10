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Самая дешевая однокомнатная квартира в России продается в Копейске за 100 тыс. рублей
10.04.2018 г. 12:54
Аналитики составили список самых дешевых однокомнатных квартир, выставленных на продажу в России.
Первое место в рейтинге заняла однушка в строящемся доме в Копейске. Ее площадь составляет 30 квадратных метров, а стоимость — 100 тыс. рублей. За 130 тыс. рублей продается однокомнатная квартира площадью 33 квадрата в Челябинске, пишет «Российская газета» со ссылкой на федеральный портал «Мир квартир».
Почти по такой же цене можно приобрести двухкомнатную квартиру в городе Кохме Ивановской области. Ее площадь равна 47 квадратов. За 250 тыс. рублей продается однокомнатная в поселке Омсукчан, который находится в 425 километрах от Магадана. Хозяева готовы снизить цену до 200 тыс. рублей, если найдутся желающие купить.
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Фото с сайта minstroy74.ru
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