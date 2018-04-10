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В Челябинске у маршрутки во время движения отвалился газовый баллон
10.04.2018 г. 12:47
Фото с сайта Ko44.ru
Газовый баллон выпал на проезжую часть на улице Гагарина.
Это произошло утром во вторник, 10 апреля, в районе КБС. У маршрутного ПАЗа во время движения отвалился газовый баллон, сообщили очевидцы. Он упал на проезжую часть на улице Гагарина. На место прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь. Затем появилась газовая служба, которая забрала баллон.
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Фото с сайта Ko44.ru
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