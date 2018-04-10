В Челябинске у маршрутки во время движения отвалился газовый баллон

Фото с сайта Ko44.ru

Газовый баллон выпал на проезжую часть на улице Гагарина.



Это произошло утром во вторник, 10 апреля, в районе КБС. У маршрутного ПАЗа во время движения отвалился газовый баллон, сообщили очевидцы. Он упал на проезжую часть на улице Гагарина. На место прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь. Затем появилась газовая служба, которая забрала баллон.





Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта Ko44.ru

Все новости за 10.04.2018 г.»