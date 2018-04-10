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В Челябинске будут судить черного риелтора, которая является многодетной матерью
10.04.2018 г. 12:20
Перед судом предстанет женщина, которая обманула клиента на 1,3 млн рублей.
По версии следствия, в декабре 2015 года к обвиняемой обратилась женщина, которая попросила продать ее однокомнатную квартиру. Затем риелтор попросила одолжить ей деньги, полученные с продажи недвижимости, под предлогом оформления выгодного банковского вклада под высокий процент. Потерпевшая передала обвиняемой под расписку 1 млн 350 тыс. рублей. Женщина потратила деньги на собственные нужды.
Известно, что она оказывала риелторские услуги неофициально. В отношении челябинки уже расследовалось уголовное дело по двум аналогичным эпизодам. Кроме того, в марте 2017 года многодетную мать приговорили к шести годам лишения свободы за совершение 16 мошенничеств, связанных с куплей-продажей квартир. Уголовное дело направили в суд. Риелтору грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.
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Фото с сайта Mordsrub.ru
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