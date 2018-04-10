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В Челябинской области футбольная академия заплатит 30 тыс. рублей мальчику, на которого упали ворота
10.04.2018 г. 12:13
Суд взыскал с южноуральской спортивной школы 30 тыс. рублей в пользу ребенка, на которого из-за сильного ветра упали ворота.
Инцидент произошел в апреле 2017 года на футбольном поле в Кыштыме. Во время тренировки детской команды спортшколы «Академия футбола» на 13-летнего мальчика из-за сильного порыва ветра упали мини-футбольные ворота. В результате ребенок получил перелом левой берцовой кости. Затем он проходил длительное лечение, обучался дома.
В отношении тренера провели служебную проверку. Ему объявили выговор, так как он не учел факторы воздействия окружающей среды при проведении занятий. Суд удовлетворил требования матери ребенка и взыскал со спортшколы в качестве компенсации морального вреда 30 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу, сообщили в Кыштымском городском суде.
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Фото с сайта mosff.ru
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