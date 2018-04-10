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Южноуральские врачи с 2019 года начнут консультировать пациентов с помощью видеосвязи
10.04.2018 г. 12:05
Челябинская область в числе пилотных регионов внедряет телемедицину.
Министр здравоохранения региона Сергей Приколотин сообщил, что на Южном Урале уже сейчас частично можно дистанционно наблюдать за пациентами. Например, на базе областной больницы №3 круглосуточно работает единый консультативно-диагностический центр функциональной диагностики. В нем развернуто 16 рабочих мест по приему и описанию электрокардиограмм.
С 2016 года в центре реализовывался пилотный проект по приему и описанию суточного мониторирования ЭКГ (холтер). А с декабря 2017-го — проект по дистанционному приему и контролю артериального давления. Сейчас ведутся работы по вводу системы в эксплуатацию.
«Телемедицина применяется для профилактики, сбора жалоб, медицинского наблюдения, коррекции лечения, но только после постановки диагноза на очном визите к врачу», — отметил Сергей Приколотин.
Ожидается, что телемедицина поможет южноуральцам получать высококвалифицированную помощь независимо от местонахождения.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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